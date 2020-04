Amor en cuarentena: Lizy Tagliani anunció que se casa con Leo Alturria

', '

La conductora de "El Precio Justo" recibió la propuesta vía Instagram y su respuesta fue terminante:La cuarentena los agarró separados. Sin embargo, eso no fue impedimento como para que Leo Alturria decidiera proponerle matrimonio a Lizy Talgiani. ¿Cuál fue el método que utilizó el joven para pedirle a la conductora del El precio Justo que se convirtiera en su esposa? Pues, acorde a los tiempos que corren, le hizo llegar su propuesta mediante un original posteo de Instagram."¿Te imaginás en esa foto de blanco, mi amor?", escribió Leo arrobando a Lizy, junto a una foto en la que se los veía a los dos vestidos de gala en la última entrega de los Premios Martín Fierro. "¡Ay te amo...! ¿De blanco vos o yo? Si es yo, SÍ, ACEPTO", respondió la conductora de inmediato, utilizando letras mayúsculas como para dejar en claro que gritaba su felicidad a los cuatro vientos.Minutos más tarde, compartiendo la misma foto, Lizy realizó una publicación en su cuenta, en la que escribió: "Vayan al Instagram de Leo Alturria, estoy en shock. No les puedo ni contar. Lo que sí, a pesar de que me da vergüenza, nunca pensé que viviría una historia tan linda de amor. Sí, QUIERO".