Candelaria Tinelli protagonizó un topless en la cama

Candelaria Tinelli tuvo un reencuentro especial tras volver de Esquel a Buenos Aires junto con su familia, pero no fue con una persona, debido a que continúa cumpliendo con la cuarentena, sino que se trató de su cama, objeto de su hogar que fue motivo suficiente para que realice un topless para Instagram, misma red social en la que también tuvo un contundente reacción con quienes le desearon muertes y enfermedades para ella y sus familiares.La cantante llegó a la capital del país tras un primer viaje frustrado por la pinchadura de un neumático de la camioneta de Marcelo, y una vez que finalmente ingresó a su domicilio en la Torre Le Parc del barrio de Palermo, se metió bajo las sabanas y se echó a dormir. Al despertar, se fotografió sin corpiño y dejó ver uno de los grandes tatuajes que posee en su espalda, protagonizando así una postal que obtuvo casi 300.000 "me gusta" en un día.Sin embargo, no todo fue alegría. Antes de su descanso, Lelé utilizó sus historias para visibilizar un fuerte mensaje que recibió su hermana Micaela, y en el que una usuaria expresó que quiere su muerte, y las del conductor de Showmatch, su madre Soledad Aquino, Guillermina Valdés, Juana y el pequeño Lolo, además de también enfrentar una crítica en la que la acusaron de haber violado el aislamiento por el coronavirus."Me cag. . . en el apellido de toda tu familia. Ojalá no se enfermen porque no va a haber camas por hijos de puta como vos, tu papá, tu madrastra, tu hermanito y todos los que se cagan en los demás", le envió una cuenta de nombre Bruno, a lo que Cande contestó: "Relájense, porque esto habla más de este ser que de mi familia en sí, que encima no hizo nada ilegal o se cagó en nadie. Cálmense un toke. Momento de amor, no agresión".Dirigiéndose a sus seguidores, la empresaria les reveló otra terrible captura por "si se quedaron cortos" con el mensaje anterior. "Deseo que te metan los cuernos. Que tu hermana Juana sea anoréxica y bulímica. Que Lolo se muera de una bacteria, que a tu mamá la atropellen. Que tu papá no soporte la muerte de tu hermanito y se muera. Deseo cáncer para Cande y a vos una larga vida para que puedas ver cómo van sufriendo y vayas agonizando", fue el repudiable escrito que recibió Mica y que difundió la modelo.