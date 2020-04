Graciela Alfano se desnudó para "colaborar" con el sexo virtual

El médico infectólogo José Barletta causó furor en los medios y redes sociales luego de difundir diversas recomendaciones para evitar la propagación del COVID-19 a través de la vía sexual, indicando que es recomendable apelar a videollamadas, el sexo virtual y sexting para pasar la cuarentena sin riesgos e hizo hincapié en lavarse las manos luego de la masturbación, desinfectar pantallas y juguetes sexuales una vez concluido el acto. Partiendo de este consejo, Graciela Alfano se lanzó con un "nude challenge", tras un posteo con desnudo completo.La ex vedette se mostró sin ropa interior, un antifaz negro de encaje y de fondo sonando un clásico retro "I was made for loving you baby". "Nude Challenge. Aquí mi humilde colaboración a la recomendación del médico infectólogo José Bartletta, en el comunicado matutino del 17/4 del Ministerio de Salud, quien aconseja la práctica higiénica del sexo virtual durante la pandemia. Hago un llamado a la solidaridad y propongo este desafío. Quién se animará?", lanzó la mediática y desafió a que sus seguidores hagan lo mismo.