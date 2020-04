Disney despidió a 70.000 personas de sus parques y Florida pagará el desempleo

Los casi 70.000 trabajadores despedidos de los parques Walt Disney World Resort de Orlando tienen que depender a partir de esta semana del programa de desempleo del estado de Florida, uno de los más bajos del país y que les pagará solo 275 dólares por semana durante 12 semanas.



A esos 70.000 trabajadores se les suman otros 30.000 correspondientes al parque que la compañía posee en California y que convierte al gigante del entretenimiento en el mayor empleador en todo Estados Unidos, informó un despacho de ANSA.



Los trabajadores suspendidos por la compañía Disney ahora tendrán que depender del muy criticado programa de Asistencia de Desempleo del Estado, frente a lo que representantes del sindicato Unite Here señalaron que alrededor de 26.000 de esos trabajadores son miembros del grupo sindical, y que, gracias a un acuerdo con Disney antes de los despidos, muchos más serán automáticamente inscritos en el programa de desempleo.



"­El anuncio de Disney de que han alcanzado un Acuerdo con el Estado de Florida para que los miembros del elenco se inscriban automáticamente en el programa de Asistencia de Desempleo es una excelente noticia!", opinó Unite Here en una declaración.



Gracias a este acuerdo, los ex empleados de Disney no se verán obligados a navegar en un sistema que se ha cerrado varias veces debido al gran volumen de solicitudes de desempleo que se presentan y que no funcionó en absoluto durante el fin de semana.



La suspensión de los empleados podría ahorrarle a Disney alrededor de 500 millones de dólares al mes en salarios mientras intenta superar la crisis del coronavirus, informó The Financial Times.



El periódico también informó que el presidente de Disney, Bob Iger, renunció a parte de su salario anual, y que el presidente ejecutivo Bob Chapek "renunciará a la mitad" de su salario básico.



"La pandemia de Covid-19 está teniendo un impacto devastador en nuestro mundo con innumerables sufrimientos y pérdidas, y nos ha obligado a todos a hacer sacrificios", informó la compañía a través de una comunicación pública. (Télam)