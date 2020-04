Susana Giménez devolvió la perra que había adoptado: El doloroso motivo

Susana Giménez, reconocida defensora y amante de los animales, sorprendió al contar que decidió devolver a Rita, una perra que había comprado a un criadero a comienzos de abril y con la cual iba a pasar la cuarentena. "Me mordía tanto que estoy deshecha", aseguró.



"Desgraciadamente hoy la perrita volvió al criadero porque me mordía mucho. Me mordía tanto, tanto, tanto que estoy deshecha. Los brazos no los puedo mostrar y tengo las piernas ensangrentadas", le explicó la conductora a Santiago del Moro durante una entrevista para el programa Juntos podemos lograrlo (Telefé).



"Le estaban saliendo los dientitos de abajo y entonces necesitaba mordillo. Teníamos de todo acá pero le gustaban mis brazos", agregó Susana. Asimismo explicó que dentro de unas semanas volverán a traérsela. "Me volvía loca", completó.