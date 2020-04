Entraron a robar a la casa de Luli Fernández y amenazaron con llevarse a su bebé

Dos delincuentes armados ingresaron a robar a la casa de la modelo "Luli" Fernández y su marido, el abogado Cristian Cúneo Libarona, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, y luego de amenazar con llevarse al bebé de un año de la pareja si no entregaban "las joyas y los dólares", sustrajeron relojes, dinero en efectivo y escaparon, informaron fuentes judiciales.



El hecho ocurrió en la vivienda en la que vive el matrimonio en la localidad bonaerense de Villa de Mayo, en dicho partido del noroeste del Gran Buenos Aires.



Voceros judiciales informaron a Télam que dos asaltantes armados ingresaron a la propiedad por el portón de entrada y tras amenazar al matrimonio, escaparon del lugar con relojes y dinero en efectivo en un automóvil blanco en el cual se desplazaban, y que procuraba ser identificado por los investigadores a partir de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona.



Una de las propias víctimas del robo, la modelo María Lucila Fernández Fittipaldi (32) relató lo ocurrido a través de una serie de cuatro historias que publicó en su cuenta de Instagram.



"Bueno, acaban de entrar a robarnos a mi casa, en Villa de Mayo, estamos en el partido de Malvinas Argentina. Les pido perdón porque tiembla el teléfono, porque estoy temblando. Me hicieron tirar al piso, nos amenazaron con armas, me dijeron que se iban a llevar Indalecio (el bebé de un año en común con el abogado Cúneo Libarona), expresó conmocionada "Luli".



Más tarde, la modelo que trabaja como panelista en el programa "Fantino a la tarde" del canal América TV, contó a sus compañeros que "estaba dentro de la casa" cuando "de golpe" vio entrar a su marido "con una persona con barbijo", que llevaba "una pistola" y le dijo que "le de todo, la plata, las joyas".



"En momento de entrar al cuarto, yo estaba con mi mamá al lado y con mi hijo arriba de la cama, le estaba por cambiar el pañal y nos piden que nos tiremos al piso, que no los miremos. Y yo lo tenía a Indalecio abajo mío, porque inmediatamente me puse arriba de él", señaló la modelo, quien agregó que uno de los asaltantes le dijo: "Dame las joyas y dame los dólares porque me llevo al nene, tres veces me repitieron eso".



"Luli" también explicó en cuanto a los ladrones que es "imposible reconocerlos porque tenían barbijos", aunque estimó que tenían "entre 30 y 40 años" y que a su marido le llegaron a poner "un arma en el cuello".



Investiga el hecho el fiscal Martín Viscovich, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 22 Descentralizada de Malvinas Argentinas, dependiente del Departamento Judicial de San Martín, quien se hizo presente en la vivienda y ordenó las medidas de rigor tendientes a localizar a los asaltantes, quienes esta tarde permanecían prófugos.



"Me imagino que en cuarentena van a poder encontrar a dos personas que están en un auto circulando por la zona, así que ojalá que a quien corresponda nos pueda ayudar a que esta gente, que es la peor que pandemia que nos rodea a los argentinos hace muchísimos años, por lo menos que a estos dos los agarren, concluyó su publicación la modelo, quien además se refirió al hecho como "espantoso".