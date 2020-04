Mientras publica fotos de alto voltaje, afianza su vínculo amoroso

Ayelén Paleo le pone calor a la cuarentena con sus ya habituales fotos de alto voltaje. Pero últimamente se dejó ver más seguido en compañía de un hombre, que conoció en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz.La exuberante mujer dio en las últimas horas detalles de cómo transita este aislamiento social obligatorio y además se refirió al vínculo que la une con Andrés Gagliano. La modelo sube en diferentes plataformas imágenes muy amorosas con el empresario, con emojis tiernos y a los besos.En febrero, Ayelén brindó una entrevista a Paparazzi, en la que evitaba referirse a un compromiso, aunque adelantaba que deseaba en un corto plazo conocer alguien y casarse. "Me gustaría que el próximo novio fuera para estar tranquila, apuntar a casarme. Estoy por cumplir 29 años dentro de poco. Esas cosas se dan. Casarme y tener hijos está en mis planes, pero creo que eso se va a ir dando con el tiempo. No es que quiero que a los 32 se dé", decía en ese momento.Paleo aceptó referirse a Andrés y anticipó: "No tenemos título". Tal vez, para no darle visibilidad pública a su nuevo compañero. Pero después brinda más detalles, ante la consulta de las fotos en las que se lo captó a ambos muy acaramelados en el verano en la villa cordobesa. "Es cierto que estamos juntos hace varios meses. Él fue allá a Carlos Paz".Aunque, Ayelén intenta no etiquetar el vínculo, los registros de sus redes evidencian que decidieron recluirse en el mismo hogar durante en esta etapa de aislamiento. Entonces, la vedette confirmó con Paparazzi: "Estoy en su casa pasando la cuarentena".