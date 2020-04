"Hay mucho machismo en el periodismo deportivo"

Foto: Angela Lerena y Verónica Brunatti Crédito: Télam

Las periodistas deportivas Ángela Lerena y Verónica Brunatti, que trabajan en la señal TNT Sports transmitiendo y comentando fútbol, coincidieron en señalar que en el periodismo deportivo hay "mucho machismo" y reclamaron que "a las periodistas mujeres se les da un lugar de jerarquía inferior al de los hombres".



Ángela Lerena comenzó en el periodismo escribiendo en la revista "Solo Fútbol", una cantera que formó a muchos comunicadores, en 1995 ingresó a TyC Sports donde cubría partidos de divisionales como Nacional B, B Metropolitana, C y D.



Desde marzo 2018 conduce el programa "Primera Tapa", que se transmite por TNT Sports y este año está al frente de "Seguimos Educando", un programa de contenidos educativos que se emite por TV Pública, Encuentro y PakaPaka.



Brunatti comenzó colaborando con la Agencia NA, el Diario de Río Negro, pero desarrolló su trabajo como freelance vendiendo notas a medios del exterior hasta que viajó a España para trabajar en los prestigiosos diarios As y Marca. Hoy es conductora en TNT Sports y además es una periodista multiplataforma, ya constantemente produce contenidos para las redes sociales.



En una charla con Télam, Lerena y Brunatti consideraron que en las "redacciones no se forma a las periodistas mujeres" y para cuestionar el machismo en el periodismo deportivo marcaron un detalle vergonzante: "En las tiras deportivas de las principales radios deportivas argentinas, no hay una sola periodista mujer cubriendo la actividad en un club".



T: -¿Encontraron más machismo en el mundo del fútbol o en el periodismo?



VB:- En el periodismo me encontré con una resistencia muy grande. Las mujeres cuando ibas a un entrenamiento te miraban o te hacían bromas. Había de todo, por suerte me encontré también con compañeros solidarios, pero te diría que en general el ambiente era muy hostil. Cuando empecé en la selección argentina la única mujer que había cubriendo era María Varela de Radio Nihuil y te miraban mal incluso cuando preguntabas en las ruedas de prensa. Después sí, de todo, pasaba desde el acoso, de que alguien quisiera hacerse el vivo tratando de utilizar el poder que tenía en determinado medio para convencerte de determinada cosa, te pasaba que ibas a algunas canchas y te gritaban y te tiraban cosas, que no te dejaban participar? No tanto del ambiente futbolístico en sí, de los jugadores, sí te podría decir que hubo alguna resistencia de los entrenadores pero eso por suerte fue pasando. El ambiente era muy hostil. Me ha pasado de llevar un curriculum a un medio y que me digan que no entran mujeres. Me ha pasado de que me han robado notas. Cosas que a veces todavía pasan, lo que pasa es que una tiene un recorrido y las situaciones las maneja de otra manera. Yo para meterme me tuve que masculinizar, que me juzgaran de cómo iba vestida o que corrieran el rumor de que te estás acostando con equis jugador.



AL:- En 25 años sería un libro o una serie de libros lo que te podría contar con el machismo porque es un ambiente que sigue siendo machista. Cuando entré a TyC Sports me costó mucho más que a varones con estudio similar que yo poder hacer partidos de Primera División. Por eso hice mucho más ascenso, hice básquet, hice vóley, hice un montón de otras disciplinas mientras que mis compañeros entraban directamente a hacer Primera División. Eso lo noté desde un principio.



Vamos a ponerlo en términos de personas. No es el periodismo, son los periodistas. Sí, a mí me pasó lo mismo. Sigue habiendo machismo, yo lo vivo todos los días. Te cuento mis comienzos pero podría ubicar una situación machista todos los días de los 25 años que me tocó trabajar. El machismo se siente en la información, cuando das una información dudan porque la dio una mujer o cuando una mujer se equivoca paga un precio altísimo. La mujer no tiene margen de error, un error la condena. Te equivocás y parece que no sabés, no servís para este trabajo, estás acomodada. Por un error, cuando el error es parte del ser humano y todos nos equivocamos. Tenemos menos margen de error, estamos más observadas, estamos más subestimadas, en general cobramos menos que los hombres como siempre. Es muy difícil que a las mujeres nos den un programa sin conducir en horario central. Eso es dificilísimo. En TNT Sports a mí me lo dieron, yo conduje Primera Tapa durante dos años y ahora estoy a la espera de otro programa que también voy a tener un lugar importante, pero en general la mujer tiene un lugar secundario. Muchas veces a la mujer le toca cubrir la parte divertida, la parte simpática, pero la opinión se la siguen reservando los hombres. Es algo más sutil, pero sigue pasando. Y después me han pasado cosas que eran lógicas en ese momento, como por ejemplo ir a una nota con un representante de futbolistas y que me preguntara cuándo viene el periodista y decirle "soy yo la periodista" y que le costara creerlo. Por supuesto era machismo, pero tenía que ver con que no había otras mujeres. A muchos hombres les llamaba la atención que yo fuera la periodista de TyC Sports con una cámara y un micrófono cuando no había un varón presente. Llamaba la atención. Pero bueno, la verdad que sí, son más machistas los periodistas que los jugadores, eso seguro. También tiene que ver con que estás disputando un lugar, nuestro trabajo es muy competitivo en ciertos aspectos. Fijate que yo hace 10 años que hago campo de juego en los partidos más importantes del fútbol argentino y ese lugar lo quieren todos, entonces a lo mejor lo único que encuentran para cuestionar tu trabajo es tu género. Al final si no encontrás ninguna característica para cuestionar que esté en ese lugar excepto mi género entonces no encontrás ningún problema y es un elogio a mi trabajo. Aprendí a convivir con eso y sé que tengo menos margen de error, entonces lo que tengo que hacer es equivocarme menos que si no me estuvieran observando tanto, entonces de alguna manera me sirvió para ser más exigente y mejor.