El baile hot de Nazarena Vélez: "A esta altura de la cuarentena se perdona todo"

Con casi un mes de cuarentena obligatoria, Nazarena Vélez demostró ser una de las figuras de la farándula argentina más activa en su hogar. Fiel a su estilo, la productora se volcó a Tik Tok y YouTube, dos redes sociales donde genera contenido que entretiene a sus seguidores en este momento de aislamiento social.Sin embargo, si hay algo que caracteriza a Nazarena es la sensualidad. Una vez más, la artistas sorprendió a sus seguidores con una video donde se la ve moviendo sus caderas de forma muy sexy. Como era de esperarse, despertó más de un suspiro entre sus fanáticos.Frente al espejo, Vélez se movió al ritmo de la canción "Ya no tiene de novio" de Sebastián Yatra, en colaboración de Mau y Ricky. Además, lució una tanga de leopardo y un top negro. "A esta hora y altura de la cuarentena se perdona todo. No jodan. Todo es todo: panza, celulitis, no tener cintura", escribió. Y agregó los hashtags: "Yo me quedo en casa", "Qué hace señora", "Tiene 45", "Papelón", "Pues, aburrida", "Tres pibes" y "Es lo que hay".