No sabía qué ponerse y posó en ropa interior con su cola en primer plano

Ximena Capristo no para de sorprender a sus fanáticos con sus publicaciones en su cuenta de Instagram. La actriz tiene más de un millón de seguidores en su perfil. En su última publicación deslumbró a todos con sus curvas desde su vestidor.La imagen fue tomada desde abajo por lo que su cola queda en primer plano, donde se la ve luciendo un conjunto de ropa interior de color negro. "Pies . . . para qué los quiero si tengo alas para volar ??? #fridakahlo #viernes. Qué me pongo tengo una cena en casa", escribió junto a la fotografía.El posteo recibió miles de "me gusta" y cientos de comentarios de sus fanáticos que no se ahorraron halagos hacia la morocha. (Radio Mitre)