Nicole Neumann mostró cómo confeccionar un barbijo con un corpiño

Tras su polémica frase en la portada de una revista, donde aseguró que "Si no comiéramos animales, no habría pandemias", Nicole Neumann volvió a llamar la atención.En esta ocasión es a través de su cuenta de Instagram en la que enseñó a hacer un barbijo casero.Así como muchas personas se las ingeniaron para hacerlo con medias, la modelo utilizó un corpiño que ya no usaba en color rojo para proteger su rostro y las críticas no tardaron en llegar.

"Vi este tutorial de 'tapabocas' en algún lado y me pareció práctico, fácil y rápido", escribió la panelista. A los pocos minutos, una seguidora, sin piedad, le comentó: "Con lo que salen los corpiños, ni loca". Y Nicole le contestó: "¿Y la salud? ¿Qué precio le ponés?".