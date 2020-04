"Tenía una mezcla de miedo y ansiedad", reveló Mery del Cerro tras dar a luz

En plena cuarentena, Mery del Cerro dio a luz a su segunda hija, Cala, fruto de su relación con el DJ Meme Bouquet. Emocionados, confirmaron la noticia en las redes y compartieron un video que emocionó a todos: cuando la modelo recibió en brazos a la bebé recién nacida. Más tranquilos, la pareja hizo un vivo en Instagram para agradecer los mensajes de cariño y contar todos los detalles del parto.Desde el sanatorio, transmitieron para sus miles de seguidores y aprovecharon la oportunidad para responder muchas de las preguntas que les enviaron.Por su parte, Mery comparó la experiencia del nacimiento de su hija mayor, Mila, y explicó que había sido diferente. Con Cala, sintió que las contracciones eran mucho más dolorosas."Con Mila había sido más rápido. Entonces, con esta pensé 'segundo parto, va a pasar lo mismo'. Tenía una mezcla de miedo y ansiedad", sostuvo la ex Casi Ángeles.En ese sentido, el DJ detalló que la situación fue bastante tensa, pero destacó el trabajo de su pareja. "Ella hizo un laburazo tremendo, porque por momentos le daba para tirar la toalla, estaba muy sensible, lloraba, y decía 'no quiero más'. Yo lo único que hice fue agarrale la mano y decirle 'dale que podés'. Después de todo eso llegó un momento mágico, increíble. Salió Cala, nos miramos y nos pusimos a llorar como dos nenes", concluyó.