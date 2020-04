El paranaense Julián Serrano confirmó su separación de Malena Narvay

Julián Serrano (26) transita un momento especial de su vida y su carrera. Instalado en Paraná desde el comienzo de la cuarentena, volvió a convivir con su familia, lanzó el video de su nuevo tema María, regresó a YouTube con nuevos contenidos y se separó de Malena Narvay (22) tras dos años de relación.



"Quedamos distanciados, pero no estamos peleados. Justo se dio lo de la cuarentena y entonces fue todo más raro. Pero ahora no estamos en una relación, por eso no subimos fotos juntos. Seguimos en contacto, tenemos la mejor de todos modos. Igual nuestros seguidores ya se habían dado cuenta. No salimos a aclararlo porque no hacía falta", aseguró el paranaense a Ciudad.