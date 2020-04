Lavezzi rompió el silencio: Qué dijo sobre la supuesta "icardeada"

Espectáculos Rumorean que Lavezzi está aislado con la ex de su mejor amigo

Esta semana, se conoció que El Pocho Lavezzi estaría en una relación con la ex de uno de sus mejores amigos, la modelo y actriz brasileña Natalia Borges. Al parecer, el futbolista invitó a la joven a unos días de relax a una isla del Caribe y estarían pasandoMuchos hablaron de una "icardeada" del delantero, en referencia a Mauro Icardi, que comenzó su noviazgo con Wanda Nara cuando ella se separó de Maxi López.Lo cierto es que el delantero está en boca de todos por su relación con Natalia Borges. De hecho, su expareja, Yanina Screpante opinó al respecto y fue letal. "No me extraña, si él estuvo con la novia de Nacho Viale (Lucía Pedraza), que se la pasaban comiendo juntos y eran súper amigos", sentenció la modelo.