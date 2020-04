Nicole Neumann: "Si no comiéramos animales no habría pandemia"

Nicole Neumann siempre ha exhibido un profundo proteccionismo de los animales, por eso se la ve rodeada de perros y realiza constantemente campañas de adopción. Asimismo, la rubia profesa una convicción muy fuerte con el vegetarianismo e incluso lo posiciona a capa y espada como el único camino alimenticio.A esa línea de posturas, la modelo le ha sumado una extrema divulgación de los cuidados higiénicos en esta época de aislamiento social obligatorio. Se ha mostrado con barbijos desde la hora cero, compartió tutoriales de limpieza, así como de confección de cubrebocas y también criticó a personas que se encontró en supermercados por no llevar estos accesorios sanitarios.Ahora, posteó un video en su cuenta de Instagram, en el que comparte su análisis, con postulados controversiales como: "Si no comiéramos animales, no habría pandemia". No por su espíritu, que es loable, pero sí por la falta de rigor científico para divulgar semejante aseveración.

Desde la comodidad de un sillón, Nicole exteriorizó: "Creo que hay que hacer una introspección muy grande de cuál es el mensaje que nos está dejando la madre naturaleza. Porque esta pandemia no le está afectando a los animales, sino a los seres humanos".En otro apartado de su alocución, la ex de Fabián Cubero manifestó: "Esta pandemia está afectando a los seres humanos, que somos los que constantemente le estamos haciendo mal a la tierra".Y como consejo a la sociedad, Neumann llamó a "vivir de manera más ecológica", como resumen de una observación de lo que experimenta la Tierra en este trance global.