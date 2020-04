"Cobré los 10.000 pesos del gobierno y ya los gasté", reveló una ex Gran Hermano

Muchos recuerdan la generación 2007 de Gran Hermano, que ganó Marianela Mirra, del que salieron Claudia Ciardone, la profe Scheffler, Diego Leonardi, entre varios otros. Ahí también estaba la siempre querible Jéssica Osito Gómez, que se ganó el corazón de los participantes y de los seguidores del reality más célebre de Argentina.



Con el tiempo, la morocha continuó ligada al mundo del espectáculo, ha actuado en varias obras, así como se desempeñó como productora teatral. Ha sido madre del precioso Kalel, que tiene cuatro años, y conserva la sonrisa y la pulsión por divertirse.



En los últimos días, Osito confesó en Instagram que aplicó al programa IFE, que es la ayuda extraordinaria que lanzó el gobierno para paliar las consecuencias económicas de las familias. De hecho, Jéssica explicó en sus stories cómo logró completar los formularios y los aconsejó.



La ex GH se animó también a contar que ya recibió los diez mil pesos y en una interacción con seguidores reconoció: "Lo cobré y ya lo gasté". En ese diálogo con fanáticos, uno le consultó si era peronista y ella contestó: "Cuando era chica mi familia si lo era".



Paparazzi se comunicó con Osito para profundizar en esta situación particular que llevó a cabo y con la amabilidad de siempre aceptó la charla. En relación a los pasos y motivos que la empujaron a solicitar el IFE, Jéssica describió: "Cuando dejé de cobrar un salario, y ya no trabajaba en relación de dependencia, la ANSES con el número de CUIL de mi hijo me pasó automáticamente el beneficio AUH. Este nuevo ingreso de emergencia aplica para los que somos beneficiarios de la AUH y lo pedí. No considero que sea nada malo, considero que me corresponde".



La bella que incitó a que le hicieran la canción "El beso del osito" atraviesa el aislamiento social obligatorio junto a su hijo y el padre del pequeño, el humorista Santiago Domínguez.

Fuente: Paparazzi