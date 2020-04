¿Icardeada?: Yanina Screpante reveló otro detalle sobre el romance de Lavezzi

La nueva relación de Ezequiel Lavezzi con la modelo brasileña Natalia Borges, la ex de uno de sus mejores amigos, no pasó desapercibida en el mundo del fútbol y tampoco para la ex pareja del jugador, Yanina Screpante.



La panelista confirmó que no sólo conocía a la nueva pareja de Lavezzi y al ex de la mujer, sino que hasta se habían ido juntos de vacaciones.



"Estoy cansada de hablar de mi ex, ya pasó me separé hace dos años. Pero bueno te cuento que la conozco a ella, es la ex novia de un muy amigo del Pocho, Lorenzo se llama el ex novio de Natalia", dijo en una comunicación con el programa "El run run del espectáculo".



Y agregó: "Él tenía en Milán uno de los mejores restaurantes y además también estaba en el fútbol. La re conozco porque estuvimos de vacaciones los cuatro juntos", disparó.

Fuente: Paparazzi