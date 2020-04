Ruggeri replicó con un exabrupto a un periodista que criticó a su hija

El periodista de espectáculos, Rodrigo Lussich, acusó a la modelo Candela Ruggeri de "arruinar su hermoso cuerpo que no necesita ser tocado para nada con un polémico Photoshop en las redes", y luego remató: "No es un buen ejemplo". Fue en referencia a una foto que publicó en la que aparece junto a su novio, Nicolás MaccariEntonces, Jorge Rial respaldó a su panelista: "Pero además está mal hecho el Photoshop". En ese momento, Oscar Ruggeri estaba atento viendo el programa y le mandó un mensaje al conductor, quien se sorprendió en vivo entre risas y, tras expresar sus temores, puso al aire el audio del Cabezón: "¡Es el brazo, paje . . .!".La histriónica defensa del exfutbolista de su hija hizo que todos en el estudio estallen a carcajadas. Como si hiciera falta la aclaración, Ruggeri acotó en otro mensaje que el insulto "fue para Lussich". Por eso, Rodrigo se hizo cargo pero redobló la apuesta: "Está todo bien, pero la foto está trucada y no hace falta. Hagamos un telebeam, hagamos un VAR".

De ahí que Rial se paró para interpretar al Cabezón al examinar la foto de la discordia en la pantalla: "Tal vez cortaron la mano del novio y quedó el hueco".