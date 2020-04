Viviana Canosa salió con los tapones de punta contra Marcelo Tinelli

En las últimas horas, Marcelo Tinelli quedó en el ojo del huracán luego de que se conociera que contrató un avión privado para que le llevara una valija desde Buenos Aires hasta Esquel, lugar donde se encuentra cumpliendo la cuarentena obligatoria por el coronavirus junto a toda la familia.



Luego se conoció que el conductor de " ShowMatch" quiso trasladar unos medicamentos que no se consiguen en esa localidad de Chubut. Sin embargo, la polémica se extendió a los medios donde se generaron fuertes debates con respecto al accionar del presentador de televisión.



"Me han tratado dos veces en dos editoriales de pelot. . ., con una falta de respeto absoluta", expresó enojado Tinelli en referencia al periodista Alejandro Borensztein, quien escribe semanalmente una columna en el diario Clarín. Allí hizo mención al viaje del conductor a Esquel horas antes de que se decretara el aislamiento el 19 de marzo.



En diálogo con Luis Novaresio en su ciclo radial en Radio La Red, el también productor se mostró indignado por los insultos que recibió del periodista. Es que Borensztein sostuvo que a Tinelli le tienen que dar "el premio al pelo . . . del año".



Sin embargo, la cuestión no termino ahí. Viviana Canosa habló del tema en su ciclo "Nada Personal" y salió en defensa de su ex marido, del cual se separó en agosto de 2019 y con quien tuvo a su hija Martina.



Este lunes, la comunicadora recibió en su programa al diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Eduardo Valdés. Cuando estaba por despedirlo, Valdés realizó un fuerte comentario sobre Borensztein que Canosa no pasó por alto. "Qué boca sucia tu ex marido", le dijo el referente. "¿Por qué le dijo pelot . . . a Tinelli?", contestó la conductora. "Tres veces. ¿No estuvo reiterativo?", continuó el invitado.



Segura de su postura, la periodista enfatizó: "¿A usted le parece? Es mi ex marido. Ya no puedo hablar de él. Sé que lo que hace, lo hace con una dignidad que Tinelli debería envidiar. De verdad se lo digo".



"Puedo no compartir con Alejandro Borensztein muchas cosas, pero tiene el cu . . . muy limpio y otros no pueden decir lo mismo. Y de eso estoy orgullosa", concluyó Canosa.