Ximena Capristo, en pijama y tacos: El comentario subido de tono de su pareja

Ximena Capristo se mostró muy sensual con una foto suya y tomó una determinación que generó miles de likes y comentarios en la red social."Decidí que voy #almorzar en pijama y tacos", indicó en el posteo, e inmediatamente los usuarios llenaron la publicación con palabras de elogio.Pero el comentario que no pasó para nada desapercibido fue el de su pareja, Gustavo Conti, quien para muchos derrapó con las palabras dedicadas."Te doy hasta que Pinocho done sangre", indicó él mismo en el posteo, consiguiendo también varios likes por lo atrevido del comentario.Hace un tiempo, cuando visitó el programa El Muro Infernal, ella le confesó a Marley que le había propuesto a Conti la posibilidad de tener una pareja abierta."No, me parece que está bueno, hay que abrir la pareja después de casi veinte años de relación, hay que abrir la pareja", indicó la vedette en la propuesta."Me dijo 'agarrá tus cosas y andate, yo me quedo en casa con el nene'. Bueno, eso es todo. Así que bueno, me quedé con las ganas", sintetizó ella entre risas. (Radio Mitre)