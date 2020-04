Flavio Mendoza celebró el cumpleaños de su hijo con tortas alusivas al Covid 19

Debido al aislamiento obligatorio, el coreógrafo Flavio Mendoza pasó de manera muy especial el día del cumpleaños de su hijo. "Hijo mío. Hoy, 11 de abril de 2020, cumplís dos años amor mío. Feliz cumple angelito. Que este momento que no toca vivir, sea en un futuro solo un mal recuerdo y que nos sirva para ser mejores personas", aseguró Flavio en una primera publicación de Instagram que acompañó con distintas imágenes de él y su hijo."Este mundo no nos necesita, pero nosotros sí necesitamos de él. Dios quera que aprendamos y empecemos a cuidar todo lo que nos rodea, así tu futuro es hermoso y feliz como papá lo soñó para vos. Sos por quien me despierto todos los días con una sonrisa. Y te prometo que voy a hacer todo para que vivas en un mundo seguro. Te ama, tu papá", agregó.Y luego mostró algunas fotos de la íntima celebración, que contó con dos tortas alusivas al virus que tiene en vilo al mundo. Una representaba al coronavirus y tenía una canilla de agua, remarcando la necesidad de lavarse las manos. Y la otra era un globo terráqueo, relacionada con el cuidado del medioambiente."La torta es para crear conciencia, lavarnos las manos y protegernos, pero sobre todo que fluya el amor", aseguró Flavio, en una nueva publicación en la red social, donde recibió un gran número de "me gusta" y comentarios."Un cumple diferente, pero siempre con todo el amor del mundo para que seas muy feliz, amor mío. Gracias a todos los que me ayudaron a que Dio tenga su cumple", sumó el creador del espectáculo Stravaganza.