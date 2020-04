Luisana Lopilato respondió a quienes acusaron de maltrato a Michael Bublé

Desde que se inició la cuarentenarealizan transmisiones en vivo desde Instagram para acompañar a sus seguidores. Un video del comienzo de uno de sus lives se viralizó y generó críticas y todo tipo de comentarios en las redes sociales. Ahora, ella misma hizo un fuerte descargo.El músico canadiense dio que hablar al iniciar un nuevo vivo saludando de una manera particular junto con Luisana (razón por la cual ella se convirtió en trending topic), a quien la corre con el brazo, luego la agarra a la altura del codo para finalmente abrazarla para comenzar la transmisión y leer a sus fanáticos. "¡En estos momentos más que nunca necesitamos amor, esperanza, solidaridad, unidad y verdad! ¡No personas como estás que son mentirosas y malintencionadas!", twitteó Luisana, que era tendencia en Argentina en esa red social."Y después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas de quien es mi esposo ¡y lo volvería a elegir una y mil veces más! ¡No es justo!", escribió en relación al difícil momento que debieron atravesar en 2016 cuando su hijo mayor, Noah, fue diagnosticado con cáncer de hígado.Todo empezó en el inicio de la transmisión que filmaron juntos este sábado, cuando ambos saludaron a los seguidores sin querer al mismo tiempo. "¡Holaaaa!", dijeron casi al unísono yTras ese gesto, además, el cantante la agarró bruscamente del brazo y la acercó a él abrazándola del cuello para continuar con el saludo. "Hola chicos, soy Miguel Burbuja", dijo utilizando el apodo con el que simula la traducción de su nombre al castellano y continuó con el video.Unos minutos más tarde, mientras Bublé leía un cuento para sus seguidores, la actriz argentina notó que su marido tenía desacomodado el pelo y, cuando intentó peinarlo pasando la mano por su frente, él movió la cabeza, visiblemente molesto, para esquivarla.Muchos usuarios compartieron además recortes de otros vivos de la pareja de los últimos días y"Bublé ejerce violencia machista de manera física y emocional", "se nota que es violento", "Luisana salí de ahí", "siempre le habla de forma prepotente", "quedé indignada con este trato", entre otros miles de comentarios hicieron que "Luisana" se convirtiera en trending-topic durante la noche.Luego, el humorista Martín Cirio, más conocido en redes sociales como La Faraona, publicó en su cuenta de Instagram una serie de historias con fragmentos del video y apuntó contra Bublé.Lopilato también dedicó gran parte de su mensaje para responderle a Cirio.Daniela, la hermana de Luisana también acompañó su descargo con un comentario en la publicación. "La verdad que hay gente que parece que no le gusta ver a familias felices", escribió la nutricionista. ¿Qué les pasa a todos? Realmente les está afectando el aislamiento que asumen cosas que no son. Los que quieran seguir diciendo y pensando estupideces que lo hagan"."Queremos que estés bien", "la gente se preocupó por vos", "no fue con mala intención", "que triste que no veas lo que vimos nosotros", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.Desde que comenzaron su cuarentena en su casa de Vancouver por la pandemia de coronvirus, Luisana y Michael decidieron conectarse a diario con sus seguidores a través de transmisiones en vivo, con la idea de pasar mejor el encierro y compartir rutinas de gimnasia, recetas de cocina o karaokes, entre otras actividades.