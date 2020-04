La reflexión de Darín por quienes la pasan mal por su situación económica

. El actor dio detalles de sus días en aislamiento, manifestó su preocupación por las muertes que ha provocado esta pandemia y se lamentó por las personas que la están pasando realmente mal. También hizo una interesante reflexión sobre este contexto en el que es importante la solidaridad entre todos y subrayó la importancia del cuidado del planeta."La incertidumbre es algo que nos preocupa a todos.. Hoy es un día triste, murieron 14 personas", dijo el protagonista de La odisea de los giles en una entrevista con Diego Leuco, conductor del ciclo Ya somos grandes de. "Por momentos, nos sentimos conformes porque, al parecer, esta medida está dando resultados, pero lo que está por venir no lo conoce nadie y todos estamos pendientes de la información", agregó.Además, el artista se refirió a la gente que tiene problemas económicos y está padeciendo esta situación:"Esta es una tragedia episódica. Entiendo que los medios no pueden entrar en un plano emocional, porque sino no podrían trabajar. Se los agradezco porque dependemos en gran medida de lo que nos van contando? Me asusta, me conmueve la numerología de todo este asunto. Nos olvidamos que ese número tiene nombre y apellido, hay una familia detrás, gente que está sufriendo muchísimo", explicó Darín sobre la gran cantidad de personas que han fallecido y el doloroso momento que atraviesan sus seres queridos.Durante la videollamada, Ricardo contó que estaba cumpliendo la cuarentena con su hijo, el Chino Darín y su nuera, Úrsula Corberó, una de las protagonistas de. Y dijo estar en contacto con amigos y familiares que están en España, uno de los países más afectados por el coronavirus. Además, reveló que está muy atento a lo que pasa en ese país porque allí vive su hermana Daniela y sus tres hijos, quienes están en las afueras de Madrid., afirmó.Más tarde, el protagonista de, el filme ganador de un Oscar, expresó que este es un buen momento para la reflexión y el aprendizaje: "Ojalá que aprendamos de este duro golpe, porque en realidad se desprenden otras paradojas. Que no estemos circulando le permitió al planeta respirar, descansar. Es tan grave este tipo de cosas. A veces, siento que este tipo de cosas son respuestas... Los humanos somos chiquitos, pero importantes si estamos uno al lado del otro. De cómo nos paremos frente a esta tragedia depende el presente y el futuro. Ojalá podamos aprender que, si el otro no está bien, es una gran enseñanza, la única manera de estar bien es que los demás estén mejor".Por otra parte, recordó una interesante declaración que hizo su colega, Nacha Guevara sobre la importancia de pensar sobre nuestro interior y analizar qué vida estamos llevando: "Nosotros tenemos la percepción puesta en el afuera.Diego Leuco le preguntó su opinión sobre más del millón de argentinos que están procesados por incumplir con la cuarentena, una cifra superior a los infectados por la pandemia. Ricardo le contestó: "Es difícil ponerse en la piel de los demás. La primera reacción es la condena. Seguramente, hay personas que habrán tenido razones que no están contempladas dentro de las reglas que todos tenemos que cumplir, pero hay situaciones que son muy delicadas. Esto no significa que no van a dejar de existir pelotudos, pelotudos van a existir toda la vida. Es así, es muy difícil luchar contra la pandemia de pelotudos. Dentro de ese número hay personas que habrán tenido razones profundas para romper una regla y la Justicia evaluará cuando llegue el momento"."El gran problema son los que se creen los más vivos de la Tierra, algo muy típico de nosotros, creer que son cancheros., agregó el intérprete.Por último, agradeció a quienes están trabajando y ponen su vida en riesgo para ayudar: "Quiero felicitar a los que están en la primera línea poniendo su vida cuidándonos, jugándose su alma y su vida por todos nosotros. Va más allá del aplauso de las 9 de la noche. Hay gente que está poniendo la vida y, a veces, por sueldos magros. Ojalá salgamos de esto, parados de la mejor manera posible".