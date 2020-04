"Cuando pase esto va a ser un buen momento para buscar un hijo"

En medio de la cuarentena, la bailarina Silvina Escudero se refugia en su hogar, donde además de tomar los recaudos necesarios ante la pandemia continúa, a su manera, con una especie de rutina laboral. Inquieta y emprendedora, y proyectando a futuro, Silvina Escudero (36) también brindó declaraciones sobre cuáles son sus expectativas tanto en lo personal, con su novio Federico, como laboral.Pero la morocha contó días atrás en diálogo con el programa Agarrate Catalina un secreto que tenía bien guardado: "Hice un tratamiento para congelar óvulos. De buscar hoy y hasta dentro de 3 o 4 años buscaría de manera natural. Pero me queda la tranquilidad de que si decido tener hijos a los 45 años ya tengo ese reservorio ovárico. Tengo el deseo hace varios años, pero como persona exigente que soy me generan mucha inseguridad determinadas cosas. Por ahí quiero tener la parte económica resuelta, o tener a una persona que sea para toda la vida, y a veces es difícil que todos los patitos estén en fila".Y fue en ese marco de entrevista que la actriz sorprendió al revelar un momento difícil que pasó en cuanto a su salud, y explicó: "Es re importante que las mujeres estemos pendientes, nos hagamos autoexamen y también que vayamos al médico. Yo soy re buena alumna y muy obediente con mi cuerpo. Hago todo lo que me dicen que tengo que hacer. Siempre me hago chequeos generales de sangre, del aparato reproductivo, de lo femenino, de todo. El año pasado, en octubre, todos los resultados me dieron bien"."Pero este año, dos días antes de irme a México de vacaciones, mientras me bañaba me palpé una pelotita en una mama. Y en octubre eso no había salido. Encima me iba de viaje. Y como dicen que a las cosas hay que agarrarlas lo antes posible, fui a mi médico al día siguiente. Me hizo una ecografía en el momento y me dijo, 'mirá, no tiene aspecto de que sea preocupante, pero vamos a chequearla en un mes y medio'. Y es lo que hice", contó."Al mes y medio si tenía un aspecto que le generaba curiosidad al médico y me mandaron a hacer la punción. Por suerte está todo perfecto y estoy súper sana. Genera mucha ansiedad la espera de un resultado. Hay que ir a los médicos. Ya conocía estas situaciones porque mi mamá se hizo muchas veces punciones, pero a mí no me dejó de preocupar y afligir", comentó.Y así, tras confesar el mal momento que le tocó vivir, la ex de Matías Ale mira hacia adelante y mientras disfruta de su presente sentimental expresa sus ansias de convertirse en madre en un futuro no tan lejano.-Congelaste los óvulos. ¿Tenés deseos de ser madre?-Salió ahora, pero lo hice hace un montón. Escuché que los de los 30 son los mejores y eso hice. Ser madre ahora, o en los próximos años, me gustaría que fuera de manera natural. Los guardé por si quiero serlo a los 40 o si un día busco un segundo hijo. Para tener una reserva. Si llega ahora me pongo feliz, obvio. No es algo que estemos buscando, especialmente por lo que está pasando en el mundo en este momento. Creo que cuando pase esto va a ser un buen momento para empezar a buscar.-Hace un año que convivís con tu novio Federico. ¿Cómo llevan la vida bajo el mismo techo?-Soy una persona muy ordenada, prolija, limpia. Así que la casa siempre está de punta en blanco. Tengo una chica que me ayuda algunos días, pero el orden lo mantengo yo. ¿Cómo es él? Yo soy muy ordenada y ordeno lo mío, lo de mi novio y lo de los cuatro animales con los que vivimos. Él hace otras cosas.-Antes de la cuarentena estabas haciendo castings-Sí, para una ficción de Netflix que se pospuso, obviamente. Y ahora con este parate de Incorrectas, esperando que todo esto pase lo más rápido posible.