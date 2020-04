Marcela Tauro la pasa mal: Aislada y con el novio a 300 kilómetros

Son muchas las parejas que tuvieron que separarse por fuerza mayor desde que se decretó la cuarentena. En su caso, Marcela Tauro (54) reconoció que es una de las que sufre la distancia de Martín Bisio (34), con quien ya lleva más de tres años de noviazgo.



Mientras la panelista asiste todas las tardes al piso de América donde sale al aire en Intrusos, su pareja se encuentra en Rosario de donde es oriundo y según contó ella misma, el aislamiento logró sentirse en la relación.



Todo comenzó cuando Daniel Ambrosino confirmó su separación de su pareja al aire. Sin embargo, el cronista reconoció que no está pasando por un mal momento: "Ningún duelo. Esta aplicación (Zoom, la cual permite hacer videollamada con varias personas a la vez) es buenísima para las madrugadas, no te das una idea".



Al escucharlo, su compañera tomó la palabra: "Pero, pará. Mal la paso yo, querido, que tengo a mi novio a 300 kilómetros. Y mirá qué bien que estoy", remarcó Tauro, dejando en claro que extraña a su novio.

Por último, tras ser indagada por una declaración súper romántica que le dedicó a Martín en Instagram, Marcela cerró sin tapujos: "Te digo la verdad, lo hice porque ese día me había portado mal con él. Lo que pasó es que, no sé si ustedes notaron que a veces me rallo. Y bueno, me rayé por la distancia. Fui injusta. Le hice ese posteo porque me parece que había sido injusta, La que se raya soy yo, él me sabe llevar y entiende que al rato se me pasa".

Fuente: Ciudad.com