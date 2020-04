Maluma publicó su número de teléfono para hablar con sus fans

Maluma sorprendió a sus seguidores de Instagram con su mensaje. El cantante reveló que tiene mucho tiempo libre en su casa, en Medellín, y que quiere estar cerca de sus fans."Me estoy cuidando y ejercitando un poco el cuerpo. Tengo ganas de darles mi número de celular privado. Quiero que me escriban un mensaje de texto las personas que quieran hablar conmigo. Vamos a estar en contacto en los próximos días", contó Maluma a sus seguidores en Instagram.Las únicas personas que se pueden conectar son las que viven en los Estados Unidos y Canadá. En los próximos días tendrán la posibilidad los fans latinoamericanos.En un anterior posteo, Maluma compartió unas imágenes donde se lo ve rapándose la cabeza. Como el resultado final no fue muy bueno, apareció en escena su madre que pudo perfeccionar el corte.También, la semana pasada, el intérprete de "Felices los 4" publicó un clip donde presentó a su compañera de cuarentena. "Llamé a una amiguita para no pasar este domingo tan solo. ¿Se la presento?" preguntó a cámara. "La presento, ¿sí? Mamacita?" agregó al mostrar un maniquí. El artista la acarició y le dio un beso en su mejilla.