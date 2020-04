Polémica postura de Gisela Barreto sobre el Covid 19: "Dios está purificando"

Gisela Barreto se refirió al coronavirus y le envió un mensaje a Alberto Fernández pidiéndole que extienda la cuarentena obligatoria. Además, dio una insólita teoría sobre la pandemia al señalar: "El mundo gira al revés y el Señor está purificando"."El Presidente está actuando correctamente defendiendo a la ciudadanía, pero al flexibilizar la cuarentena a partir del 13 de abril estamos en un peligro porque la mayoría de la sociedad no respeta las distancias que hay que guardar entre personas, no estornudan en el pliegue del codo como se pide. Es más, se ríen de los que salimos con un tapaboca", sostuvo Barreto en un video que publicó en su canal de YouTube."Ayer iba en transporte público y un inadaptado comenzó a toser sin taparse. Cuando fui a abrir las ventanillas, se ofendió porque tenía frío y me dijo que estaba loca. Esa es la reacción de algunos ciudadanos argentinos con los que sí estamos cumpliendo con el protocolo que se bajó desde el Gobierno y que es perfecto", agregó al contar una situación que vivió.Luego volvió a insistir: "Pedimos que la cuarentena no se flexibilice con lo que no es indispensable, por ejemplo, abrir negocios de ropa. Presidente le pido por favor que no se abran los negocios que no sean necesarios. Esos empleados que entre ellos van a estar trabajando sin cuidarse también están al mismo tiempo en contacto con otras personas, y esas personas con otras miles. Y así, el virus se sigue propagando".

Además, compartió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que dio su teoría acerca de lo que podría ponerle fin a la pandemia:"¡La única forma de parar esta plaga es regresando de corazón a Dios! ¡La vida sin Dios es vacía, fría, árida, estéril! El pecado es extremo: aborto, eutanasia, degeneración, corrupción, manipulación de la ciencia, perversión en el clero. El mundo gira al revés y el Señor está purificando".Este posteo generó la reacción de algunos usuarios en la red social, que comenzaron a cuestionarla. Pero a Barreto esto pareció no importarle y siguió. En otro tuit volvió a hacer referencia a los barbijos: "Todos deben usarlo. Una gran parte de la sociedad no guarda distancia ni tose en el codo. Es una utopía pensar que los empleados trabajarán cumpliendo esto. La cuarentena debe seguir, evitemos muertes masivas", expresó.La exvedette dio un cambio rotundo a su vida en 2010, cuando viajó a Bosnia Herzegovina y, según indicó, recibió una inspiración divina de la Virgen de Medjugorje. Desde entonces se volcó a la religión y se dedica a dar mensajes relacionados con la fe católica.