Fulop y Ova Sabatini cumplieron 22 años de casados: Fotos inéditas de la boda

Catherine Fulop se mostró feliz por su aniversario de casada y compartió imágenes inéditas de aquel momento.Aunque eso no es todo ya que también le dedicó a su esposo un posteo que logró emocionar a sus seguidores: "Hoy 22 años de casados amor @ovasabatini. Elegí amarte, que fueras la persona que llene mis dias de alegría, que me coma a besos, te elegí para que me dieras todos los abrazos, te elegí para que fueras mi locura y mi cordura, hoy después de 26 años de estar a tu lado te sigo eligiendo. Te amo amor de mi vida. Gracias por haberte cruzado en mi camino y amarme como me amas".