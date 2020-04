Video: Arjona hizo un tema en memoria de adolescente a la que visitó en 2017

Verónica Luque vivía en Curuzú Cuatiá, junto con su mamá Griselda, su papá Jorge y su hermana Luciana. Pero en el 2016 le diagnosticaron Sarcoma de Ewing. A partir de ese momento tuvo que afrontar diferentes tratamientos, pero nunca perdió su sonrisa. Y con ese gesto iluminando"Me hubiera gustado que el motivo fuera otro, pero así se dieron las cosas. Y estamos felices que el artista a quien ella admiraba, le dedique una canción. Estará presente en cada concierto que él brinde y no tengo dudas que eso la hará muy feliz", expresó Griselda, quien días atrás junto con su familia recibieron la noticia del propio Arjona, publicóSi bien los Luque seguían en contacto con él desde noviembre del 2017, cuando el artista visitó a Verónica en el departamento que se alojaba enEs que la melodía, la letra y hasta el nombre del tema parecieran materializar a la curuzucuateña que no dejó de sonreír, ni siquiera en los peores momentos. "Nunca la vi enojada. Tuvo que pasar por muchas cosas, pero ella siempre estaba dispuesta a seguir", subrayó Griselda.programarlo, la mamá de Vero y Luciana, ahora también lo será de alguien más. "Estamos felices. Por mi edad y porque tampoco estaba planificado, nunca me hubiera imaginado estar embarazada. Pero ahora vamos a disfrutarlo en familia y sé que ella siempre nos acompañará", expresó Griselda.

Es que, hasta hace unos meses, el objetivo que la familia Luque se había trazado era conformar una fundación en nombre de su hija. Para ello, lograron cosechar el apoyo de familiares, amigos y vecinos. "Realizamos todos los papeles ante los organismos correspondientes porque queremos ser una entidad que brinde apoyo tanto a las familias que tienen a uno de sus integrantes en tratamiento debido a un cáncer infantil o que, como nosotros, perdió a un hijo. Como pasamos por esa situación, sabemos lo difícil que es porque uno nunca los olvida", afirmó Griselda.Ella y su familia, al igual que gran parte del país, permanece en su hogar para cumplir con el aislamiento social preventivo por el coronavirus. Sin embargo, no oculta su deseo de poder salir el martes 7 para ir al cementerio. "Ahora por la emergencia sanitaria está todo restringido, pero se