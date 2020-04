Mariana Brey, destrozó a Sol Pérez: "Yo no le veo atractivo"

Más allá de las críticas, Mariana Brey siempre dice lo que piensa. Es una "angelita" aguerrida que no elige el silencio bajo ningún concepto. Por eso, cuando Ulises Jaitt le hizo una picante pregunta en El show del espectáculo (AM 1300 La Salada) no dudó en responder.



El conductor quiso saber si preferiría a Mica Viciconte o a Sol Pérez para una futura incorporación al panel de LAM (eltrece). Sin dudarlo, Mariana eligió a la novia de Fabián Cubero y aprovechó la oportunidad para liquidar a Sol.



"Mica Viciconte toda la vida. Me parece más inteligente, audaz, tiene más contenido y es graciosa. Tiene un combo mucho más atractivo", opinó.



Y liquidó a la ex chica del clima: "No sé qué tiene Sol Pérez, no le encuentro atractivo. Más allá de que no coincido con Mica en un montón de cosas, en cómo se ha manejado, especialmente, con lo de Cubero, como personaje televisivo le puede dar al medio".



Antes de cerrar, diferenció totalmente a las chicas: "La otra (Sol) no sé qué tiene. Algo alguien le deben ver a Sol, yo no lo veo".