Guillermo Coppola contó que dos reconocidos cantantes durmieron en su cama

Guillermo Coppola participó en Bienvenidos a Bordo a través de una videollamada que hizo desde la casa para no romper la cuarentena.



Fue entonces que al mostrar su habitación, Coppola sorprendió con su relato: "Te cuento que en esa cama durmió Ricky Martin", disparó, al mismo tiempo que Guido Kaczka se agarraba la cabeza en medio de un ataque de risa.



Guillermo Coppola dio a conocer el motivo por el que tuvo a Ricky Martin en su hogar: "Se quedó porque tenía un amigo que vivía pegado a un colegio de mujeres, vino de sorpresa y las chicas del colegio lo vieron así que era imposible que se quedara ahí".



"Entonces fui a hacer un 'operativo rescate' y lo traje para casa. Por supuesto que le di mi cuarto y yo me fui a otro", agregó. Y cerró, redoblando la apuesta: "También durmió Alejandro Sanz porque al principio de su carrera no le gustaba estar en hoteles. Nos habíamos hecho amigos y le gustaba estar acá, en casa".