Griselda Siciliani cumplió años en plena cuarentena. Por este motivo, la actriz no pudo salir de su casa, ni festejar su nacimiento con sus seres queridos.A pesar de no poder compartirlo, Siciliani se mostró con alegría e intentó arrancar su día de la mejor manera. Con café en mano, sonrisa de oreja a oreja, con un look relajado y en bombacha.Luego, publicó la fotografía en sus redes bajo la leyenda. "Buen día . Feliz cumple para mi. #EnCasa", escribió y recibió gran cantidad de comentarios por parte de sus fanáticos, familiares y colegas.