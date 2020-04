Alexander Caniggia parecería interesarle muy poco las críticas que recibió por haber violado la cuarentena, y tras las provocadoras frases que emitió en un video en vivo para sus seguidores de Instagram, ahora redobló la apuesta burlándose de los oficiales de la Gendarmería Nacional que lo detuvieron el viernes pasado en el Peaje Hudson de la Autovía N° 2.El polémico mediático esta vez apeló a la edición de una imagen que lo muestra a él sobre el cuerpo del conductor de una motocicleta que es perseguida por una camioneta de la fuerza de seguridad. La postal, en la que también lleva una bolsa de víveres, estuvo acompañada por un desafiante mensaje."¿Tanto me van a envidiar?. . . Los barats me intentan copiar. . . a ellos habría que exiliar. La policía me quería custodiar. . . porque solo compré sushi y caviar", expresó.