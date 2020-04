Actriz reveló que experimenta "cosas nuevas" con su novio en la cuarentena

La imposición del inédito aislamiento social total impactó en la vida de todos por igual, sin escaparle a la rutina cotidiana de los famosos.¿Cómo pasan ellos esta situación de crisis sanitaria? ¿Se han deprimido o aprovechan para tener tiempo propio? ¿Cuáles son los miedos y los nuevos "hobbies" en el encierro? Todo esto y mucho más se volcó a un mini test de cuarentena.Noelia Marzol se sometió a un cuestionario del sitioy reveló cómo pasa estos días con su novio.- ¿Con quién pasás cuarentena?-Estoy pasando la cuarentena en mi casa con mi novio, Ramiro Arias (26). La verdad es que con Rami convivimos casi desde el primer día que nos conocimos. Es insólito pero real. La convivencia no estaba blanqueada, pero al mes que Rami empezó a quedarse todos los días en mi casa le dije "Traete las cosas. Ya fue". Y estamos bajo el mismo techo hace unos seis meses ya.- Completa: abro la heladera a cada rato para . . .-Es que directamente trato de no abrirla. De hecho, perdí bastante el apetito. Como no me muevo, no la abro. Tengo la suerte de que Rami cocina muy bien. Él es bastante inquieto y ansioso, así que esa tarea le corresponde a él.- Lo peor de todo es. . .-Que extraño a mi familia y amigos. Extraño encontrarme con ellos, salir a comer. También extraño hacer las funciones, trabajar. Básicamente lo peor de todo es que no puedo hacer las cosas que más me gustan, que son el teatro y ver a mis afectos.- Clave: ¿cómo manejás la ansiedad en el encierro?-La ansiedad la manejo como puedo! Me busqué miles de actividades, retomé las clases de canto, leo mucho, jugamos juegos de mesa, hago actividad física. Trato de hacer muchas cosas.- ¿Qué es lo primero que vas a hacer apenas se termine el aislamiento?-Seguro que me junte con mi mamá y mi papá, que son las personas que más extraño.- ¿Volviste a hablar o comentar en lo perfiles de gente que habías perdido el trato, como exnovios o compas del cole, familiares lejanos?-Nah, no volví a hablar ni a comentar nada de exparejas, ni excompañeros. Yo tengo relaciones muy sinceras en cuanto a los familiares y las amistades. Solo mantengo el vínculo ahora y siempre con las personas que quiero y que sé que me quieren. No tengo contacto con personas que no son indispensables.- ¿Estás a full mirando las noticias o mejor no enterarse demasiado?-No prendemos la tele directamente. Tenemos la suerte de tener una casa con parque y eso hace todo más fácil. A la noche vemos un poco de noticias para estar informados, pero al toque ponemos Netflix, alguna película o serie.- ¿Tenés alguna rutina que no cambias por nada?-Los mates. Si bien en esta época ya no se puede. Pero dado que hacemos el aislamiento social lo pasamos juntos. Sino, con esa excusa de no compartir el mate tampoco podríamos abrazarnos, besarnos y demás. Cosa que hacemos a diario.- Tu libro o serie favorita en el aislamiento es . . .-Estamos viendo muchas películas y series basadas en historias reales, que son las que me gustan a mí. Además, empecé a leer Juegos de ingenio, un libro de John Katzenbach. Me gusta mucho leer y cuando tenía tiempo leía más. Es un hábito que retomo cuando me engancho fuerte con un libro.-¿La cuarentena, afianza o deteriora la relación de pareja?-La relación se está afianzando. Tuvimos nuestros encontronazos, pero los pudimos resolver rápido. Tampoco creo que salga de la cuarentena con ganas de casarme porque no me atrae la idea, además soy atea. En cuanto al sexo, tenemos con la misma frecuencia que antes, pero con más ingenio. Estamos experimentando con cosas nuevas para evitar la rutina. Después, puede ser que sí queramos tener un hijo. Vamos a ver qué sale de esta cuarentena! Ja, ja.