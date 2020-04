"Protegiendo al bebé": El tutorial de Vicky Xipolitakis para desinfectar la casa

En el aislamiento social obligatorio empezaron a crecer contenidos en las redes sociales, que se erigió en el espacio para comunicarse y compartir la vida puertas adentro. En esa tendencia, los famosos argentinos saltaron a la arena digital a mostrar todo tipo de contenido, siendo los tutoriales de cuidados físicos, alimentación y make up los que dominan. Por eso, Vicky Xipolitakis no quiso ser menos y también se sumó con una propuesta original.A la mediática, que siempre se las ingenia para llamar la atención, se le ocurrió armar un video con su mecanismo de limpieza del hogar, en el que resalta los cuidados extremos para mantener todo desinfectado para combatir el coronavirus.La rubia se exhibió con guantes y una extensa gama de productos de higiene y limpieza. Además de dedicarle un apartado al método para higienizar las verduras con lavandina. Otra de las particularidades de las imágenes pasa por la elección de la musicalización, ya que optó por poner el Himno Nacional de fondo.La modelo empezó el video haciendo referencia a su hijo: "Salvador duerme y mamá hace todo esto, porque cuando Salvador está despierto mamá no puede hacer más nada". Y después ratificó que sigue al pie de la letra todas las recomendaciones: "Acá en esta casa no entra nadie ni sale nadie, sobre todo protegiendo al bebé. Lo que sí extraño mucho a mi familia".Para terminar, Vicky también le dedicó unas palabras a Alberto Fernández: "Quería agradecerle al presidente, me encanta como se está manejando y gracias por cuidar a todos los argentinos". Y en el cierre tiró una frase peculiar: "Por favor quédate en casa, es la mejor vacuna".