Rumorean que dos periodistas están iniciando un romance

Como suele suceder en muchos ambientes de trabajo, el compartir largas jornadas laborales le abre la puerta a posibles romances entre compañeros. Según el panelista de Intrusos, Rodrigo Lussich, esto fue lo que sucedió entre las jóvenes promesas del periodismo, ambos con sus carreras en excelentes posiciones y mejores futuros.



"En el escalón número uno hablaremos de un periodista que no sólo está de moda, es muy bueno, es muy fachero, muy famoso y muy peludo", comenzó diciendo Lussich sobre Diego Leuco, quien conectó a otro nivel con su colega, Carolina Amoroso, a quien el ex Confrontados catalogó como "muy buena periodista y hermosa mujer".



Si bien Lussich evitó hablar de "noviazgo serio", sí afirmó que "acá hay amor". Y en tiempos de redes, los likes pueden ser tomados también como un guiño al inicio de una relación. Este sería el caso de Amoroso y Leuco, quienes se dedican varios "corazones" en Instagram.



"Se mandan mensajes de WhatsApp, se dicen cosas lindas. Si se vieron desnudos o no, es una apuesta que podemos hacer. Lo cierto es que nació el amor", concluyó Rodrigo.

Fuente: Exitoína