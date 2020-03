Las cuestionadas fotos de Loly Antoniale en la playa

En medio de la preocupación por la pandemia mundial de coronavirus (Covid-19), muchos personalidades de distintos países han tomado la decisión de cumplir con el aislamiento social y quedarse en sus casas, más allá de si en su lugar de residencia se decretó o no la cuarentena obligatoria.Sin embargo Mariana Loly Antoniale, la cordobesa que actualmente se encuentra en la ciudad de Miami, publicó en su cuenta de Instagram (acumula cerca de 700 mil seguidores) una serie de fotografías en las que se la ve tomando sol en la playa."Son tus besos la dulce fruta que me embriaga", expresó la modelo junto a las imágenes en bikini, parafraseando el hit de Thalia.En la ciudad estadounidense, el gobernador Ron De Santis de Florida aún no impartió la cuarentena total para los residentes, pero sí para aquellos que volvieron de viaje de zonas críticas. Además, están cerradas las playas públicas, gimnasios y restaurantes, entre otros.Sin embargo, según el diario, Loly optó por no tomar la recomendación de aislarse en su hogar y disfrutó de la playa. Por este motivo, recibió todo tipo de críticas en las redes sociales."Y no tenés miedo del corona mirá que nadie tiene coronita", le escribió una usuaria en su publicación. "Cuidate", sumó otra seguidora suya, preocupada.También le cuestionaron: "¿Y dónde estas que estás en la playa? Por que si son actuales el mensaje no es bueno, deberías estará dentro como todos". "Che Loly por allá no hay cuarentena???", "Deberías estar en tu casa. Mandar fotos como lo hacen los famosos y todos", y "¿Por qué estás en la playa?", fueron algunos de los mensajes críticos que recibió.También Loly acumuló comentarios positivos y otros que especularon con que ella este en una casa con playa privada, motivo por el cual no estaría violando la recomendación.Pese a toda esta polémica, la ex pareja de Jorge Rial se llamó a silencio, continuando el misterio sobre el motivo de su estadía en Miami, donde tendría una pareja.Días atrás la cordobesa también había sido cuestionada por un motivo similar. A mediados de marzo, un día antes del cierre de las fronteras en la Argentina y pleno avance del virus, Loly tomó la decisión de dejar Córdoba y viajar a los Estados Unidos."Para los que preguntan por qué viajé, porque yo también necesitaba volver a mi casa. Viajé hoy porque mañana se cancelan todos los vuelos", se limitó a explicar en aquel momento, dejando en claro que su lugar de residencia está en Estados Unidos.