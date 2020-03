El género informativo predomina en tiempos de coronavirus

Durante el confinamiento la población argentina elige ver televisión para informarse; esta parece ser la primera conclusión al analizar las cifras de ratings que publica periódicamente Kantar Ibope Media.



A medida que la pandemia de Covid-19 fue ocupando un lugar más preponderante en la agenda nacional se disparó el encendido televisivo, tanto de las señales de aire tradicionales como de los canales de noticias.



No se trata de un hecho exclusivamente argentino, según reportó ayer la agencia EFE sobre los consumos en España o el sitio especializado Variety para el caso estadounidense.



En la víspera de que el presidente Alberto Fernández decretara el aislamiento social obligatorio el encendido ya venía subiendo y registraba su marca más importante del año, con 51.2 puntos de promedio, y solo dos días más tarde y tras la primera jornada de la medida, mostraba un nuevo pico de 53.6.



Según explicó a Télam Martín Becerra, investigador principal de Conicet y doctor en Ciencias de la Información, "hay un crecimiento notable de consumos audiovisuales" en Argentina.



"Ese crecimiento se registra, en primer lugar, en un pico de demanda informativa de señales y canales llamados de noticias, que son en rigor de opinión y noticias, y también en entretenimiento en tiempo real, streaming, juegos en línea, y servicios a demanda", señaló el investigador.



Becerra observó un "crecimiento parejo" entre los distintos grupos mediáticos, aunque la posición dominante previa del Grupo Clarín (eltrece) y Telefe entre los canales de aire, y del Grupo Indalo (C5N) y Clarín (TN), entre las señales de noticias, significa que fortalezcan sus "cotas más altas de encendido".



Aunque las mediciones de Ibope privilegian al espectador del AMBA, los números son elocuentes; el rating promedio de los cuatro canales de televisión de aire posaislamiento contra sus números de febrero marca que América aumentó un 66%, Canal 9 un 47%, eltrece un 24% y Telefe un 23%.



La alta demanda por información sobre la pandemia lleva a todos los canales a multiplicar sus envíos de noticieros y a reorientar el enfoque de los programas de actualidad, que también abordan la temática cada uno con su estilo particular.



A modo de ejemplo, puede destacarse el caso de Telefe, que sumó a sus cuatro ediciones diarias un quinto noticiero exclusivamente enfocado en las noticias del Covid-19 ("Juntos podemos lograrlo" a las 9.30) y otro los sábados a las 20 ("Juntos podemos lograrlo - Especial coronavirus).



El canal del grupo ViacomCBS tiene en la edición central de las 20 de su noticiero, "Telefe Noticias", su punto más fuerte.



El informativo conducido por Cristina Pérez y Rodolfo Barili, creció desde comienzos de marzo casi 2.5 puntos de rating, marcó en varios días picos de 11.7 (sus números más altos desde 2017) y fue el programa más visto de la televisión argentina este jueves y viernes últimos (10.6 y 10.7).



Además, la entrevista que el domingo pasado puso al Presidente en "La Peña de Morfi" alcanzó picos de 17.3 puntos de rating constituyendo el momento de mayor audiencia del año en la pantalla abierta, dio cuenta de la avidez por los contenidos relacionados a la pandemia.



"Los noticieros, las señales de noticias, los portales de noticias y las radios periodísticas son las que están marcando el ritmo de consumos culturales", indicó a Télam el analista Agustín Espada, becario de Conicet y magíster en Industrias Culturales.



Espada deja en claro que aunque es la noticia como contenido lo que tiene alta demanda, como puede verse en el aumento de las visitas de los portales de noticias (Página 12 un 79%, Clarín un 56%, Infobae 73%, La Nación 62%), los noticieros y las señales de noticias "están viviendo un auge de rating que las devuelve a una posición central" que habían perdido en los últimos años.



Tanto Becerra como Espada se mostraron cautelosos a la hora de sacar conclusiones "prematuras" acerca de los consumos de cuarentena, que lleva tan pocos días, y señalan algunas particularidades a tener en cuenta.



Para Becerra, el análisis no puede dejar de lado la idea de que "la experiencia de cuarentena de un hogar de clase media urbana es muy distinta a la de un hogar de clase baja en un barrio del conurbano y también difiere mucho de lo que ocurre en hogares de localidades pequeñas y medianas".



El acceso heterogéneo a bienes culturales y a una buena conectividad marcará, necesariamente, una dieta informativa y de entretenimiento también diferente.



Por su parte, Espada no descartaba que con el correr de los días se produzca "un tipo de saturación en todo lo que tiene que ver con los consumos informativos" y que las personas con tiempo libre disponible en sus casas enfoquen aún más atención en el entretenimiento, que también creció durante la cuarentena. (Télam)