Julieta Nair Calvo, en modo sexy en la cuarentena

Julieta Nair Calvo se encuentra en plena cuarentena y se animó a un osado posteo a través de las redes sociales. En su cuenta de Instagram, publicó una imagen muy sensual de una de sus últimas producciones fotográficas.La joven actriz se mostró de espaldas y ondulando su pelo a la cámara, la cual lo captó en pleno movimiento. Además, lució su sensual cuerpo con un irónico texto en la descripción."Aunque todos los días parecen iguales, hoy aparentemente es viernes. (Aunque sea nos hacemos los locos por Instagram)", escribió Julieta Nair Calvo en su publicación y despertó inmediatamente reacciones de parte de sus seguidores.Muchos de ellos admiraron su figura y su actitud con cientos de elogios. "Mujer maravilla", "La más linda", "No puedes más Juli" y "Me caigo y me levanto", fueron algunos de los comentarios más destacados de su posteo.