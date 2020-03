"Ponete las pilas": El reclamo de Maxi López a Wanda Nara durante la cuarentena

Son tiempos difíciles para todos. Pero más aún para los padres divorciados que deben transitar el aislamiento alejados de sus hijos. Sobre todo, si la relación con la madre de los niños no es buena y la imposibilidad de cumplimentar un régimen de visitas termina dañando su vínculo con los chicos. Como en el caso de Maxi López, quien está cumpliendo con su cuarentena en Italia, mientras sus hijos, Valentino, Benedicto y Costantino, se encuentran con su ex mujer, Wanda Nara, en Francia.Los reclamos entre el jugador del FC Crotone y la actual esposa de Mauro Icardi, delantero del París Saint-Germain, no son ninguna novedad ni en los medios ni en la Justicia. Sin embargo, esta vez llamó la atención el particular pedido que le hizo López a Wanda a través de un posteo que subió a su cuenta de Instagram."Hoy es uno de esos días en los cuales un paseo con mis bebés, con amigos, tomar un helado (que Coki en la primera foto no sale porque fue por el segundo) y caminar sin destino alguno, se valoran", comenzó diciendo el ex jugador de River Plate junto a dos imágenes, una en la que se lo ve junto a sus hijos mayores y tres amigos, y otra en la que está con el menor de los chicos.Luego lanzó un mensaje directo hacia Wanda. "Extraño apretar y besar a mis niños, mucho. Así que mamá, ponete las pilas y devolveles sus teléfonos así papá puede hablar todo el día como lo veníamos haciendo", escribió. Y cerró su reflexión diciendo: "En estos momentos de la vida necesitamos estar todos unidos más que nunca".Es verdad que, con sus hijos en casa, sin clases y sin parques abiertos, hay muchas madres que deciden limitar el acceso de los chicos a los celulares, como una manera de evitar que accedan a material no apto para ellos e incentivar los juegos y el estudio dentro de la casa. Sin embargo, está claro que hoy la mayoría de las familias están unidas a través de la tecnología. Y que, para un padre no conviviente, en los tiempos que corren una comunicación telefónica o una videollamada resulta vital.Cabe destacar que el país en el que Maxi está cumpliendo su aislamiento ha reportado 889 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que suma más de diez mil víctimas fatales por la pandemia. Y es lógico que el jugador se muestre preocupado.De hecho, el 16 de marzo, cuando en la Argentina se comenzaron implementar las primeras restricciones para tratar de contener la propagación del COVID-19, López publicó un posteo en el que decía: "Cuando leo que en mí país se empezaron a tomar medidas me tranquiliza, pero aún veo noticias donde la gente sigue yendo a trabajar, el fútbol quiere jugar y muchas cosas más. Creo que es hora de tomar como ejemplo la situación en Europa e Italia en particular para dejar este momento todos juntos en cualquier pararte del mundo".Wanda, en tanto, también ha hecho varias publicaciones en las que muestra cómo pasa sus días de encierro junto a su marido y sus cincos hijos: los tres que tuvo con Maxi más Isabella y Francesas, las dos niñas que tiene como fruto de su relación con Icardi.