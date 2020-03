"Imágenes para personas después de 28 años": Así entrena Florencia Peña

Figuras del mundo del espectáculo y el deporte se van sumando y mostrando a través de sus redes sociales cómo se las ingenian para pasar el tiempo en cuarentena. Y Florencia Peña no quiso quedarse afuera.Bajo el lema #YoMeQuedoEnCasa, la actriz comenzó el video mostrando los ejercicios que hace con su marido, Ramiro Ponce de León, advirtiendo a Lionel Messi, el 10 del Barcelona y la Selección Argentina: "Para vos, Messi. . . no me copies". Esto viene a raíz de una serie de entrenamientos que mostró Lionel con su mujer, Antonella Roccuzzo, para no perder ritmo de cara a la reanudación de la liga española de fútbol cuando la cuarentena lo permita.A continuación, ya lista para llevar adelante su rutina, la jurado del Bailando se tomó el trabajo de advertir que lo que se estaba por ver no era apto para menores. Incluso, fue más allá y hasta le puso un límite: "Imágenes para personas después de 28 años", manifestó, tras cambiarse el top deportivo porque, debido a las exigencias del trabajo que estaba llevando adelante, se le caía, y ahí sí la filmación podía ser considerada adecuada solo para después del horario de protección al menor.Sin embargo, y más allá de la advertencia, durante el recorrido del video se percibe mucho amor y cariño entre los protagonistas. Si alguna vez hubo algún conflicto entre ellos, eso ya es parte del pasado. Flor y Ramiro mantienen viva la pasión y no la pierden ni siquiera cuando entrenan. Incluso, al final del video, se suma Felipe, el hijo que tienen en común. "Ahora entrenamos los tres", se escucha a ella, orgullosa de su familia.A lo largo del video, y si Peña acude a la humorada diciendo que solo entrena cinco minutos, se ve la rigurosidad e intensidad que le imprime a la actividad: abdominales a los que le suma complejidad, saltos en colchonetas elásticas, fuerza de brazo y ejercicios en los que requiere la ayuda del otro. Se resalta también que Ponce de León quiere entrenar como corresponde, pero ella lo interrumpe y lo distrae.