Espléndida a los 52: Evelyn von Brocke reveló qué cambió para estar mejor

Evelyn von Brocke está espléndida. Y no sólo porque a sus 52 años se ve divina, sino porque además hizo un cambio interior tan positivo que se refleja en su aspecto físico. La panelista de Cortá por Lozano relató de qué se trató aquella transformación."Hace unos años comencé un cambio interior, "solo por hoy vivo la vida", sin pensar en el pasado y sin miedo del futuro", dijo la periodista. "El verdadero cambio se logra de adentro hacia afuera y tuve que aceptar que así no quería seguir, que la queja no sirve, que 'me tengo que comprometer con la acción del querer cambiar'", relató para explicar cómo emprendió el camino del cambio."Primero, consulté con un clínico para ver en qué estado estaba mi cuerpo. El hemograma no dio bien, mi cuerpo necesitaba ayuda y entonces di el segundo paso: cambiar mi alimentación. Aprendí a comer sano y desintoxicarme de la comida chatarra", detalló."Primero, consulté con un clínico para ver en qué estado estaba mi cuerpo. El hemograma no dio bien, mi cuerpo necesitaba ayuda y entonces di el segundo paso: cambiar mi alimentación. Aprendí a comer sano y desintoxicarme de la comida chatarra", prosiguió.Y fue en una sesión de terapia que Evelyn descubrió que la práctica de un deporte podía ayudarla a poner su energía en otro lado. "El cuarto paso fue comenzar a entrenar. Me costó muchísimo. En mi adolescencia fue federada en atletismo y ahora no podía hacer ni tres sentadillas seguidas. Empecé a hacer kitesurf, comencé a conectarme con la naturaleza. Además, este deporte te hace sentir que volás. Es un mimo que te hace olvidarte del trajín de la vida", relató."Como parte de este cambio acepté una invitación de la Escuela Argentina de Kitesurf, para viajar a Brasil, a vivir una experiencia en la Isla Guajiru, que queda a tres horas en auto desde Fortaleza", reveló en cuanto al deporte que comenzó a practicar y que la tiene de lo más fascinada."Es sumamente adictivo, estás pendiente del viento y de los árboles, querés subirte a la tabla y sentir el agua. Para mí fue un camino sin retorno, o por lo menos así lo veo yo, me refleja y me inspira", finalizó.