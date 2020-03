"La cuarentena me pone muy sensible", expresó Tinelli desde Esquel

Poco antes de que el presidente Alberto Fernández declarara la cuarentena obligatoria por el avance de la pandemia de coronavirus, Marcelo Tinelli viajó junto a su familia a Esquel, decisión que le valió una catarata de críticas. Si bien el conductor intentó defender la estrategia de atravesar el aislamiento obligatorio en la propiedad que tiene desde hace dos décadas, lo cierto es que muchos seguidores lo fustigaron por desobedecer la consigna de "quedarse en casa" que impulsa el Gobierno.



En este contexto, el mandamás de Bailando por un sueño publicó en sus historias de Instagram una reflexión sobre cómo lo afecta el particular período histórico que le toca vivir a la Argentina y el mundo frente a la expansión de esta terrible enfermedad. "Uno se sensibiliza con todo esto y empieza a recordar cosas de su vida. La cuarentena me pone muy sensible y enseguida aparece mi viejo. Lo recuerdo trabajando en su florería. Se llamaba La Orquídea, en Bolívar", comenzó el texto.



"En esta noche de cuarentena recuerdo también a mi mamá. Se llamaba María Esther. Le decían Chiquita. Era maestra. Y se me vienen las imágenes de cuando la ayudaba a corregir las pruebas de sus alumnos", añadió.



Días atrás, cuando fue confrontado por la prensa por instalarse en el sur, Tinelli fue tajante: "Hace 22 años que tenemos domicilio acá en Esquel, somos vecinos. Tenemos nuestra casa acá y venimos a pasar la cuarentena obligatoria con parte de la familia. Estas no son vacaciones, nos quedamos en casa".