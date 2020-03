Lali Espósito: "Volví de España y no pude abrazar a mis viejos"

La cuarentena y la pandemia del coronavirus nos afectan a todos por igual. Lali Espósito acaba de volver de España donde estuvo filmando una serie y está en cuarentena preventiva: "Yo vivo cerca de mis viejos y cuando volví de España, donde estoy trabajando desde hace algunos meses en una serie para Netflix, y no los pude ir a abrazar. Me parece una locura".La actriz, que fue entrevistada en América, relató cómo vive la pandemia que azota al mundo: "No sé si alguno de los televidentes vio la serie Black Mirror, que tiene que ver con la mala comunicación y las buenas y malas costumbres en las relaciones humanas. Creo que nos parecía muy lejano todo esto, ¿no?"."Más allá de ver lo que no podemos hacer, de ver lo negativo, que son varias cosas, creo que lo más 'power' es valorar cuando tenemos eso y nos da lo mismo. Cuando tengo la posibilidad de ir a darle un abrazo a mi viejo y digo: 'Bueh' y no lo hago. Ahora que no lo puedo hacer, no puedo verbalizar lo que siento, es como muy extraño. por eso creo que esto es una linda cachetada para todos nosotros", reflexionó la cantante.Durante la entrevista, Lali no dejó de homenajear a los médicos y pidió respetar el aislamiento: "Bendita sea la gente que ha estudiado y que nos está ayudando a salir de esta, la gente inteligente y la gente que tenemos que valorar cada día más que son nuestros médicos. No basta con salir al balcón a aplaudir, hay que cumplir con lo que piden, que es quedarnos en nuestra casa". Fuente: (TeleféNoticias).-