Jimena Barón: "Necesito amor"

Desde su casa por la cuarentena y con más tiempo libre a disposición, Jimena Barón se animó a responder por las redes sociales varias preguntas de sus seguidores y reveló su opinión sobre el poliamor. En historias de Instagram también habló de sus ganas de casarse y tener más hijos.



En un intercambio con sus fanáticos, la artista confesó que pese a no "flashear con el casamiento" especuló que el próximo año "seguramente" pase por el altar. "Yo digo algo y al año pasa lo opuesto a lo que digo, siempre", remarcó, con humor.



En otro intercambio, la mamá de Morrison confesó que "estaría teniendo ganas" de tener más hijos aunque por ahora no tiene con quien. Después de su separación con Daniel Osvaldo, la última relación conocida de la intérprete fue con Mauro Caiazza y hasta ahora no confirmó ningún amorío.



Pero las preguntas comenzaron s subir de tono y sus fanáticos quisieron saber si la cantautora estaría dispuesta a tener una relación poliamorosa y ella respondió firme: "Creo que podés estar con una persona y tener un trato en el que se está con más gente. Pero ya en una relación formal, seria, con convivencia, más gente, no. Pará".



"Creo que hay que dejar de pensar y opinar un poco sobre la vida y las decisiones de los demás. Yo necesito amor", dijo al ser consultada sobre las "relaciones abiertas".

Fuente: Diario Show