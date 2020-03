Cuarentena en Esquel: Cande Tinelli publicó una foto y luego la borró

"No violé ninguna norma y el aislamiento lo estoy cumpliendo en mi casa", fue la frase con la que se defendió de las críticas generales Marcelo Tinelli luego de verse en el ojo de la tormenta tras viajar con su familia a Esquel para hacer la cuarentena. A pocos días de haberse desatado el escándalo, Candelaria se animó a postear una imagen en el sur con su hermano Lorenzo con un "gracias" de pie, y si bien tenía bloqueados los comentarios, rápidamente comenzó a cosechar varios likes y decidió borrar la publicación automáticamente.



Sucede que, según decreto presidencial, Alberto Fernández dispuso aislamiento social preventivo y obligatorio para toda la Argentina, con el fin mismo de evitar la propagación del COVID-19 y no replicar el estremecedor contexto que están viviendo los países más afectados del mundo como Italia o España, entre otros. En medio de esta alarmante situación mundial , el conductor del Bailando y varios de sus hijos decidieron viajar a la Patagonia, sitio en el que Tinelli asegura tener un domicilio hace 20 años.



Pese a que colegas y periodistas figura del medio como Marcela Tauro y Jorge Lanata, Rial, entre otros, se mostraran muy molestos con la actitud de "El Cabezón", el empresario mantuvo firme su postura a tal punto que argumentó ante la prensa de Chubut: "Después de hablar con el gobernador de la provincia y el secretario entendimos que no había ningún tipo de problema en que viniéramos. Sentí que estaba bueno estar acá en familia, sobre todo teniendo hijos adolescentes. Así como otras personas se fueron a su casa del country, a nosotros nos pareció bien pasarlo en nuestra casa de Esquel. Ya nos habían avisado que íbamos a pasar por todos los controles de salud al llegar".



Aunque sus dichos causaron muchísima polémica, Tinelli continuó enfatizando que su decisión fue correcta, que se guardarán allá todo el tiempo que sea necesario y seguirán trabajando desde sus hogares. El presidente ante esta decisión del productor de LaFlia fue implacable: "Si la autoridad dice por ley, porque sacamos un DNU, que todos se encierran en su casa, nadie debe salir de su casa, de ningún modo. Algunos tienen un helicóptero y otros un avión y se van más lejos".

