Coronavirus: "A veces me cuesta respirar", reveló Oriana Sabatini

Oriana Sabatini fue quien confirmó un rumor este fin de semana: ella y su novio, el futbolista Paulo Dybala, tienen coronavirus. La joven subió un video a sus redes sociales, donde aseveró la noticia, llevando tranquilidad a sus allegados y sus seguidores. Pasados algunos días, la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, volvió a hablar de cómo se siente y qué prevenciones están tomando."Nosotros estamos bien, estamos descansando un montón, porque no nos dieron ningún medicamento ni antibiótico, solo nos dijeron que hagamos reposo y que no hagamos gimnasia", señaló Oriana en un audio de WhatsApp que le envió al periodista Guido Zaffora en Intrusos. "Nos sentimos bien, a veces nos agarra un poco de dolor de cabeza, yo sigo con dolor de garganta", señaló."Decile a la gente, que pregunta un montón si nos dieron un remedio... Veo mucha gente que está paranoica porque creen que tienen el virus. Les recomiendo que no se automediquen, y si piensan que tienen el virus lo mejor que pueden hacer es seguir estando en sus casas", reflexionó la joven, quien está en cuarentena obligatoria junto a su pareja en su casa de Italia.Finalmente, Oriana se mostró resignada a cumplir con la norma necesaria para poder recuperarse: "Combatiendo esto, quedándonos en cuarentena 10 días más nosotros"."Teníamos un buen stock de comida porque sabíamos que se iba a venir, pero de todas formas tenemos la posiblidad de que nos traigan almuerzo y cena de su club", agregó Oriana.El primero en informarlo públicamente fue el jugador de la Juventus, quien por medio de sus redes sociales confirmó que el test de COVID-19 le había dado positivo. Minutos más tarde, Oriana subió un video a su cuenta de Instagram donde confirmó la noticia.