Con guantes y barbijo: Actriz trans cumple la cuarentena desnuda en el balcón

El aislamiento social, preventivo y obligatorio hizo que tanto Mariana Genesio Peña como los ciudadanos del mundo le pusieran un freno a su rutina. Mientras cumple con la cuarentena con el objetivo de hacerle frente al coronavirus, la actriz despliega su sensualidad en el balcón de su departamento.Aunque no puede salir de su casa, la actriz aprovechó el sol a su manera. Desnuda, luciendo únicamente un barbijo, guantes negros y anteojos de sol se sacó sensuales fotos que compartió a través de sus historias de Instagram. "En casa" y "Yo me quedo en casa", expresó.Ni bien compartió sus fotos al desnudo, Mariana Genesio Peña empezó a recibir mensajes privados mala onda. Harta de que los haters la criticaran por mostrar su figura en el balcón de su casa, les hizo frente y les dedicó un fuerte mensaje."Dejen de romper las bolas con '¿qué necesidad?'. No, no hay ninguna necesidad. Me expreso de la manera en la que me sale y como se me canta. ¡El decorado se calla", escribió junto a más fotos luciendo su figura bajo el sol.Antes de despedirse, al notar que todavía seguía recibiendo críticas, sugirió que la dejen de seguir si tanto les molesta el contenido que comparte. "Si sos tan pacato o pacata y te molesta algo tan hermoso como un desnudo te pido, por favor, que no me sigas más", sentenció.