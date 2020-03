Vicky Xipolitakis pedirá la detención de su marido

Después de haber recibido un duro revés en su conflicto judicial con su ex marido, Vicky Xipolitakis vuelve a la carga contra Javier Naselli. A través de su abogado, Martín Francolino, la vedette pedirá la detención inmediata del padre de su hijo.Es que en las últimas semanas hubo tres fallos adversos para Vicky, y eso la volvió a convertir en noticia. Ella había denunciado a Naselli por un supuesto incumplimiento de la cuota alimentaria, así como por supuesto "incumplimiento de deberes", vinculados al régimen de visitas del niño y el pago de alquiler del departamento en el que vive ella con su bebé. Además, se suma la demanda por violencia doméstica radicada en la Unidad de Violencia de Género.Todas estas denuncias fueron desestimadas y no solo eso: Naselli pudo ver nuevamente a su hijo luego de pasar medio año sin tener contacto con él. El dr. Francolino decidió apelar todas la medidas y, según él, los fallos adversos tuvieron que ver con la gestión de Burlando y no con sus oficios de letrado. Ahora, el abogado decidió contraatacar y apenas termine la cuarentena y la feria judicial va a pedir la detención de Naselli.Francolino explicó aque "la pena que le puede llegar a caber a Naselli es de cumplimiento efectivo ya que está siendo llevado a juicio por una calificación en concurso ideal y real que le da una pena de cinco años y seis meses como máximo. Como él no fijó domicilio en la Argentina, por el peligro de fuga que presenta su situación en la cual no podría presentarse a juicio, o evadir la justicia, le estoy pidiendo la detención".De esta manera la batalla entre la griega y su ex levanta temperatura y todo se definirá luego que pase la cuarentena, los tribunales judiciales vuelvan a funcionar y su abogado presente la demanda y el pedido de detención inmediata.En relación a la guerra judicial con el padre de Salvador Uriel, Vicky contó: "Estoy con mi hijo, lejos de mi familia. Hoy mi deber es proteger a mi hijo. Esperando a que se pase rápido esta situación para todos y podamos llegar a un arreglo. Cuidar a mi familia es mi prioridad", respondió de manera sensible la ex vedette de Carmen Barbieri.El 2018 fue un año de cambios bruscos para Vicky. En febrero se casó con el empresario Naselli, pero lo que parecía ser un cuento de hadas a los pocos meses se convirtió en una pesadilla. En la madrugada del martes 18 de diciembre, días después del nacimiento de su hijo, Salvador Uriel, la vedette tuvo una discusión con su marido en el departamento que compartían, ubicado en Marcelo T. de Alvear al 1100. Llamó al 911 y dijo que había sido víctima de violencia de género.Tras recibir el llamado, un móvil de la Policía se hizo presente en el departamento y Vicky pidió que el hombre se retirara del lugar. Si bien en un principio no quiso hacerlo, argumentando que había dado a luz a su hijo pocos días antes, luego realizó la primera denuncia contra Naselli. De todas formas, siguieron juntos.Pero a mediados del año pasado Vicky denunció por segunda vez al empresario, nuevamente por violencia de género. En ese entonces, sí, se separaron y comenzó una batalla judicial por el divorcio y la cuota alimentaria de su hijo.Habrá que esperar a que termine el período de aislamiento en el que nos encontramos todos los argentinos por el coronavirus, y una vez finalizada esa situación comenzarán la actuaciones para seguir con la batalla que arrancó en los medios y ahora sigue en los tribunales.