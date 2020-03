Coronavirus: Isabel Macedo detalló cómo sobrelleva el difícil momento en España

Isabel Macedo, que se encuentra instalada en España junto a su marido, Juan Manuel Urtubey, y su hija Belita desde hace unos meses, contó en redes sociales cómo vive en ese país la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus. "Vamos seis días sin salir de casa", detalló."Ojalá pudiera encontrar las palabras exactas para transmitirles lo que siento. Cuando empezamos a escuchar que hablaban del coronavirus no digo que lo subestimé, pero sí creo que en algún punto no podía darme cuenta de lo grave que era. Sólo hasta que el número de personas infectadas empezó a crecer con mucha velocidad", comenzó la actriz en el posteo que acompañó con un breve video donde se la puede ver con su hija.En ese sentido detalló: "Ya vamos 6 días sin salir de casa. Acá empezaron cerrando los jardines, colegios y universidades, después cerraron bares, restaurantes, boliches, no hay misa, cerraron todos los centros comerciales, no hay un alma en la calle. Salvo la gente que va al mercado y a la farmacia"."Se respeta mucho la distancia. A la farmacia entra uno y todos los demás hacen fila afuera ( un metro de distancia entre cada uno de la fila) parecían medidas exageradas, hoy creo que se quedaron cortos", completó Macedo en el texto.La actriz y su familia partieron desde Salta hacia España a finales de enero porque el exmandatario provincial iba a dar clases en una universidad en Sevilla durante algunos meses.En medio de esa estadía, una de las medidas que el Gobierno decidió tomar para intentar contener el brote de la enfermedad fue declarar el "estado de alerta".Luego del anuncio, el presidente español Pedro Sánchez les envió un mensaje a los ciudadanos para llevar calma en medio de la aparición de nuevos casos y apeló a "la responsabilidad individual" de los ciudadanos. "La victoria depende de cada uno de nosotros, el heroísmo consiste en lavarse las manos", precisó en conferencia de prensa el 14 de marzo.